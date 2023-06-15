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بايدن يشتم صحفيا بعد سؤاله عن سبب ظهوره في الملفات الأوكرانية لمكتب التحقيقات الفيدرالي (فيديو)

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بايدن يشتم صحفيا بعد سؤاله عن سبب ظهوره في الملفات الأوكرانية لمكتب التحقيقات الفيدرالي (فيديو)
Globallookpress
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انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، صحفيا سأله عن سبب إدراجه بملفات مكتب التحقيقات الفيدرالي المتعلقة بشركة "بوريسما" الأوكرانية للغاز، وشبهات الفساد التي تحوم حولها وحول هانتر بايدن.

وسأل المراسل الرئيس الأمريكي بالبيت الأبيض، عن سبب ظهوره في ملفات مكتب التحقيقات الفيدرالي بخصوص الشركة الأوكرانية، ووصف مديرها لبايدن بأنه "رجل كبير".

وقال بايدن للصحفي: "لماذا تسأل مثل هذا السؤال الغبي؟".

وذكرت وسائل إعلام غربية أن مديرا تنفيذيا كبيرا في الشركة الأوكرانية "بوريسما" أشار إلى أن جو بايدن في منصب نائب الرئيس الأمريكي تلقى منه رشوة قدرها 5 ملايين دولار، وأن دافع الرشوة احتفظ بسجل المكالمات مع بايدن بعد تسليمه الرشوة، لإثباتها عليه.

كما كشف السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي، أن المواطن الأوكراني الذي اتهم بايدن بالرشوة لديه 17 تسجيلا صوتيا لمحادثاته مع بايدن ونجله هانتر بايدن الذي عمل في إدارة الشركة الأوكرانية المذكورة.

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المصدر: نوفوستي 

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