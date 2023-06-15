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موقع عسكري: كييف ربما ضحّت بدبابات "ليوبارد" في دونيتسك للهجوم عبر محور آخر

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موقع عسكري: كييف ربما ضحّت بدبابات
AP
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رجّح موقع السجل العسكري للأحداث أن تكون قوات كييف قد "ضحت بمجموعة دبابات "ليوبارد" التي دمرها الجيش الروسي على محور فريميفسكي جنوب دونيتسك، لتشنّ هجومها على محور آخر بخطة جهنّمية".

وورد في الموقع: "من المحتمل أن تكون دبابات ليوبارد 2 إيه 6 الألمانية الحديثة، قد ألقيت على حافة فريميفسكي ليس من أجل هجوم حقيقي، ولكن كجزء من خطة واسعة النطاق من شأنها أن تسمح لقيادة الجيش الأوكراني بتركيز القوات سرا والاستعداد لهجوم حقيقي في مكان آخر"، حيث أن أي اقتراب للجيش الأوكراني من القوات الروسية يتم قمعه وتحييده بأشد الطرق.

وأضاف: "تلاشت الهجمات التي شنتها المجموعات المدرعة عمليا، وكان التركيز على الضربات المدفعية".

وأوضح أنه "بعد انخفاض نشاط الأسلحة الغربية في فريميفسكي وزابوروجيه، من الممكن استقدام احتياطي القوات الأوكرانية المجهزة بدبابات سوفيتية للمواجهة".

وتكبدت قوات كييف خسائر كارثية في هجومها المضاد، ووفقا للتقديرات 30% من الأسلحة التي تسلمتها من "الناتو" قد تم تدميرها.

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المصدر: RT

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