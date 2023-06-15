تسجيل 653 حالة اختفاء لمساعدات عسكرية لقوات كييف

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية اكتشافها أكثر من 650 حالة اختفاء لمساعدات عسكرية للجيش الأوكراني منذ بداية العام الجاري.

وقالت الوزارة في بيانها إنها أجرت مع دائرة الجمارك الأوكرانية في الفترة من يناير إلى مايو 2023 عمليات تدقيق مشتركة لأكثر من 5 آلاف عملية نقل لسلع المساعدات إلى حوالي 100 وحدة عسكرية. ولم تتسلم الوحدات في 653 حالة، المساعدات الإنسانية.

وأشارت إلى أن هذه المساعدات هي دروع واقية وأجهزة رؤية ليلية وأجهزة التصوير الحراري وطائرات بدون طيار وغيرها من السلع والوسائل.

المصدر: نوفوستي