أكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن قوات كييف لا يمكنها استخدام أسلحة "الناتو" بالشكل المطلوب، مما يؤدي إلى تعقيد وضع الجيش الأوكراني وإضعافه.

وقال ريتر: "يجب أن نفهم أنه من خلال تزويد أوكرانيا بهذه الأسلحة، فإننا لم نجعلها أقوى، بل على العكس، أضعف".

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وأشار إلى أن السبب هو أن الأسلحة الغربية تم تطويرها للاستخدام المنهجي، وليس بالشكل الذي تستخدمه قوات كييف.

وأكد أن الأوكرانيين لا يعرفون كيفية استخدامها وكيفية إصلاحها مما يجعلها أهدافا سهلة.

وأضاف: "دبابات ليوبارد لن تغير أي شيء في ساحة المعركة ويمكنكم أن تعتبروا هذا بياني الرسمي".

ونوه إلى أنه في الأيام الأولى من الهجوم المضاد لنظام كييف، تمكنت روسيا بسهولة من تدمير المعدات الغربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" الألمانية ومدرعات "برادلي" الأمريكية.

واعتبر أنه بعد هزيمة كييف ستتخلى الولايات المتحدة عن زيلينسكي وتوقف كل المساعدات العسكرية والمالية.

المصدر: نوفوستي