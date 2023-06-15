الجزائر.. التحقيق مع شرطية و7 مسافرين في تهمة تهريب الذهب إلى دبي

تحقق السلطات الجزائرية مع شرطية بمطار هواري بومدين الدولي، إثر تورطها في قضية تهريب كمية كبيرة من الذهب إلى الإمارات.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية أنه تم اكتشاف الوقائع عقب حجز كمية معتبرة من المصوغ على طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية خلال رحلة مبرمجة من الجزائر نحو دبي.

وأفادت صحيفة "النهار" نقلا عن المصادر بأن العملية تمت اكتشافها بعد الاشتباه في حركة مسافرين (امرأتين ووزجيهما وشقيقتين اثنتين وشخص برفقتهم)، حيث تم تفتيش أمتعتهم وضبط مصوغات ذهبية كانت على متن الطائرة قبل إقلاعها قدرت إجمالا بقرابة 4 كلغ.

وأكدت الصحيفة أن التحقيقات كشفت تورط الشرطية بعدما تبين أنها لها يد في القضية لسماحها بتمرير المصوغ.

وأوضحت الصحيفة أن الشرطية أنكرت تواطؤها وأكدت أنها فتشت المشتبه فيهم بطريقة عادية.

وتمت إحالة الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء يوم الخميس، الذي بدوره أحالهم على قاضي التحقيق لاستكمال مجريات القضية.

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية