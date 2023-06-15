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"كورتي عاجز عن وقف العنف".. موسكو تدعو لإجلاس كوسوفو إلى طاولة الحوار مع صربيا

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Globallookpress
احتجاجات الصرب ضد رؤساء البلديات الألبان وطوق من الشرطة العسكرية لكوسوفو.
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دعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لاتخاذ خطوات حاسمة تفضي إلى إجلاس سلطات كوسوفو إلى طاولة الحوار مع صربيا.

وأشارت زاخاروفا إلى أن رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، وحسب ما اتضح، يقف عاجزا أمام وقف "العنف الذي لا يزال مستمرا ضد الصرب في كوسوفو".

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وأضافت: "أكدت وزارة الخارجية أنه لا جدوى من التفاوض مع بريشتينا، لأن كل مبادراتها التي تبدو أنها تنحو إلى السلام، يتبيّن أنها مجرد مبادرات وهمية".

وتابعت: "هناك حاجة لاتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة لإعادة بريشتينا إلى الحوار مع بلغراد على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244... فالوقت الذي يمر لا يخدم الجهود الرامية للسلام والاستقرار في المنطقة".

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي علق في وقت سابق التنسيق مع كوسوفو بسبب عجز رئيس الوزراء كورتي عن ضمان تهدئة الوضع.

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المصدر: RT

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