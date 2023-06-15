صحيفة: الاتحاد الأوروبي شطب خمس شركات صينية من مشروع عقوبات ضد روسيا

أفادت صحيفة South China Morning Post، بأن الاتحاد الأوروبي قلص قائمة الشركات الصينية التي يخطط لفرض عقوبات عليها بزعم نقلها بضائع أوروبية محظورة إلى "مشترين عسكريين" روس.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تذكر اسمه: "تم شطب خمس شركات صينية مبدئيا من القائمة بعد محادثات مع دبلوماسيين صينيين في بروكسل. وقال الجانب الصيني إنه سيعمل على ضمان توقف هذه الشركات عن إعادة بيع منتجات التكنولوجيا الفائقة المصنوعة في أوروبا".

ووفقا لمعلومات الصحيفة، لا تزال ثلاث شركات على قائمة مسودة العقوبات. وبحسب الصحيفة فإن هذه الشركات روسية تعمل في الصين.

إقرأ المزيد

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تسمها: "هذا أقل من الثمانية التي تم الحديث عنها في البداية، رغم أن الرقم النهائي ليس ثابتا".

وتؤكد الصحيفة أنه يمكن إعادة الشركات الصينية التي تم شطبها من القائمة إذا استمرت في بيع البضائع الأوروبية المحظورة "للمشترين العسكريين الروس".

في وقت سابق، ذكرت وكالة بلومبرغ أن المفوضية الأوروبية تقترح فرض عقوبات على أكثر من 30 شركة في الصين وهونغ كونغ وأرمينيا وأوزبكستان والإمارات وإيران بزعم دعمها للمجمع الصناعي العسكري الروسي في النزاع في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي