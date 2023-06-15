مارين لوبان تدعو إلى فصل قضية القرم عن الصراع الحالي في أوكرانيا

صرحت السياسية الفرنسية مارين لوبان الزعيمة السابقة لحزب "التجمع الوطني" بأن وضع شبه جزيرة القرم لا ينبغي أن يكون قضية تتعلق بالمفاوضات الجارية بشأن أوكرانيا.

جاء ذلك في حديث لوبان لإذاعة Franceinfo، حيث تابعت: "لا علاقة لشبه جزيرة القرم بالصراع في أوكرانيا. هذا سؤال عمره عشر سنوات. يمكنك الاعتراض على شروط تنظيم الاستفتاء، ولكن في الوقت نفسه، يمكنك القول إن السكان قد اختاروا أن يصبحوا جزءا من روسيا. هذا هو موقف نيكولا ساركوزي وفاليري جيسكار ديستان، وهذا هو موقف مارين لوبان. لا علاقة لذلك بالصراع في أوكرانيا، دعونا لا نخلط الأمور".

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وردا على سؤال حول ما إذا كانت شبه جزيرة القرم روسية، أجابت لوبان: "كان ذلك واضحا دائما، ظللت أقول ذلك منذ 10 سنوات، ولم أغير موقفي".

وأشارت السياسية في الوقت نفسه إلى أنه من الضروري الآن بدء محادثات سلام لحل الصراع في أوكرانيا، وأضافت: "أفترض أن قضية دونباس ستصبح مركزية في المفاوضات". وكانت لوبان قد صرحت من قبل أن الاستفتاء على إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا كان مشروعا، ويعكس تماما رأي الشعب.

المصدر: نوفوستي