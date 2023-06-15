"حمام دم لا طائل منه".. سيناتور أمريكي سابق يشير إلى خسائر القوات الأوكرانية في أسبوع

قال السيناتور السابق في مجلس شيوخ ولاية فيرجينيا الأمريكية، ديك بلاك إن الهجوم الأوكراني المضاد أصيب بجدار فولاذي، والمكاسب التي حققها "تافهة".

وكتب بلاك في تغريدة على "تويتر": "أصيب الهجوم الأوكراني بجدار فولاذي. تم تدمير 7000 آلية عسكرية من نوع KIA و160 دبابة و 360 عربة مدرعة في أسبوع واحد فقط مع مكاسب تافهة"، معتبرا أنه "حمام دم لا طائل من ورائه".

وأضاف: "دبابات ليوبارد متفحمة ومركبات برادلي ملقاة في كل مكان. إن مطالبة أوكرانيا بالقتال "طالما أن الأمر يتطلب ذلك" أمر غير إنساني"، داعيا إلى "إنهاء الحرب المأساوية الآن".

Ukraine’s offensive hit a steel wall. 7,000 KIA, 160 tanks and 360 armored vehicles destroyed in just one week with trivial gains. It is a pointless bloodbath. Charred Leopard tanks and Bradley vehicles lie everywhere.

Telling Ukraine to fight “for as long as it takes” is… — Senator Dick Black (@SenRichardBlack) June 14, 2023

المصدر: RT