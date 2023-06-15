 
مباشر

"حمام دم لا طائل منه".. سيناتور أمريكي سابق يشير إلى خسائر القوات الأوكرانية في أسبوع

أخبار العالم

AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vi7p

قال السيناتور السابق في مجلس شيوخ ولاية فيرجينيا الأمريكية، ديك بلاك إن الهجوم الأوكراني المضاد أصيب بجدار فولاذي، والمكاسب التي حققها "تافهة".

وكتب بلاك في تغريدة على "تويتر": "أصيب الهجوم الأوكراني بجدار فولاذي. تم تدمير 7000 آلية عسكرية من نوع KIA و160 دبابة و 360 عربة مدرعة في أسبوع واحد فقط مع مكاسب تافهة"، معتبرا أنه "حمام دم لا طائل من ورائه".

وأضاف: "دبابات ليوبارد متفحمة ومركبات برادلي ملقاة في كل مكان. إن مطالبة أوكرانيا بالقتال "طالما أن الأمر يتطلب ذلك" أمر غير إنساني"، داعيا إلى "إنهاء الحرب المأساوية الآن".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا