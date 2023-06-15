مستشار سابق للبنتاغون: أوكرانيا تدمر منشآت بعيدا عن خطوط الدفاع الروسية لتقول إنها حققت انتصارا

قال الخبير العسكري الأمريكي دوغلاس ماكغريغور، إن سلطات كييف لم تحقق في هجومها المضاد أي نتائج ملموسة، ولم تتمكن القوات الأوكرانية من الاقتراب من خطوط الدفاع الروسية.

وأشار ماكغريغور، الذي عمل كمستشار لوزير الدفاع في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى أن النجاحات التي تعلن كييف عنها غالبا ما تشير إلى مناطق بعيدة عن الخطوط الدفاعية.

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وأضاف الضابط الأمريكي المتقاعد: "لم تحقق القوات الأوكرانية أي نجاح على الإطلاق، لأن كل شيء في الهجوم المضاد الأوكراني يدور حول القدرة على الوصول إلى خط الدفاع الروسي واختراقه ثم الاقتراب من مركز سكني مهم، على سبيل المثال، مدينة ميليتوبول. ولكن ذلك لم يتحقق".

ونوه المستشار السابق، بأن القوات الأوكرانية قد تقوم بعرض عدة بنايات مدمرة، تقع على بعد 15-25 كلم" من خطوط الدفاع الروسية، وتزعم بأنها حققت بذلك انتصارات ما لا وجود لها.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية تقوم بمحاولات هجومية فاشلة منذ 4 يونيو، تكبدت خلالها خسائر فادحة في المعدات والأفراد.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع المراسلين الحربيين يوم الثلاثاء الماضي، إن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أي نجاح ملموس في أي اتجاه على ساحات القتال.

المصدر: تاس