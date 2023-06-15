ريابكوف: حوالي 20 دولة ترغب بالانضمام إلى "بريكس"

أشار نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إلى تزايد عدد الدول الراغبة بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"، التي تضم حاليا روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.

وأكد نائب الوزير الروسي، في حديث لمراسل "تاس"، أن عدد الدول التي ترغب بالانضمام إلى "بريكس"، وصل إلى ما يقرب من عشرين دولة.

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وأضاف ريابكوف: "قائمة الدول الراغبة في الانضمام إلى المجموعة آخذة في الازدياد. عدد الدول المهتمة بالانضمام إلى هذه المجموعة يقترب من عشرين دولة".

وتابع نائب وزير الخارجية الروسي القول: "وهذا يعكس الدور المتنامي والمهم للغاية بالفعل لمجموعة بريكس على الساحة الدولية كمجموعة لأطراف متشابهة في التفكير، وأود أن أؤكد على ذلك بالذات".

المصدر: تاس