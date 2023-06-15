وسائل إعلام: سلسلة انفجارات في أوديسا بجنوب أوكرانيا

وقعت سلسلة انفجارات في مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا الليلة الماضية وسط إعلان حالة تأهب جوي في عدد من مناطق البلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

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وقالت صحيفة "زيركالو نيديلي" إنه تم تشغيل الدفاعات الجوية في أوديسا دون ذكر تفاصيل، فيما تحدثت السلطات عن التصدي لهجمات طائرات مسيرة.

وبعد ذلك بحوالي نصف ساعة، ذكر موقع "أر بي سي أوكرانيا" أن سلسلة انفجارات أخرى هزت المدينة، فيما أفاد موقع "أوبشيستفينويه نوفوستي" في وقت لاحق بسماع دوي ثلاث سلاسل انفجارات أخرى في أوديسا، بفارق حوالي 10 دقائق.

تزامن ذلك مع تشغيل صافرات الإنذار في 12 مقاطعة أوكرانية، بما فيها أوديسا، وتحدثت وسائل إعلام عن وقوع انفجارات في دنيبروبيتروفسك وخاركوف أيضا، قبل إلغاء حالة التأهب الجوي في ساعات الفجر.

المصدر: "تاس"