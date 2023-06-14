قال السياسي الأمريكي ديفيد باين، إن الولايات المتحدة قادرة على إجبار أوكرانيا على الامتثال إلى طاولة المفاوضات مع روسيا، ووفقا لشروطها.

وأوضح باين وهو مستشار المرشح الجمهوري للرئاسة فيفيك راماسوامي، في حديث لصحيفة Myśl Polska، أن زيلينسكي لم يكن قادرا على مواصلة الصراع مع روسيا دون الدعم العسكري وخاصة الدعم المالي المقدم لأوكرانيا من قبل الولايات المتحدة وحلف الناتو.

وألمح إلى أن واشنطن إن عقدت العزم تستطيع إجبار أوكرانيا على خوض المفاوضات مع روسيا، ووفقا لشروطها الخاصة.

وأشار إلى أنه ووفقا لخطة راماسوامي الرئاسية التي أعلن عنها في الـ 2 من يونيو الجاري، يتوجب على أوكرانيا توقيع هدنة مع روسيا سيتم بموجبها تعزيز التغييرات الإقليمية التي حدثت أثناء الصراع.

وأضاف أن أوكرانيا يجب أن توافق على الاعتراف بحدودها الجديدة، بحيث تحتفظ بـ 82% فقط من أراضيها التي بقيت تحت سيطرة كييف.

وتابع: "على الولايات المتحدة أن تتواصل مع أوكرانيا وتخبرها أنه تمت الموافقة على المخطط السابق وأنه جار العمل على تنفيذه، وتتوقف عن تقديم المساعدات العسكرية لنظام كييف".

وأكد باين أن الولايات المتحدة وحلف الناتو ليس لديهما أدنى سبب لمواصلة عداوتهما مع روسيا.

وخلص إلى أن روسيا ليس لديها خطط هجومية عدوانية ضد أوروبا، موضحا أن الأزمة الأوكرانية نشبت نتيجة لتحريض الحلف لا لسبب آخر.

المصدر: نوفوستي