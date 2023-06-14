عاد من العالم الآخر.. قديروف ينشر فيديو يجمعه ببرلماني روسي زعم الإعلام الأوكراني مقتله (فيديو)

نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، فيديو يناقش فيه تفاصيل العملية الخاصة مع عدد من المسؤولين، أبرزهم عضو الدوما آدم ديليمخانوف، الذي زعمت وسائل إعلام أوكرانية أنه قتل.

وكتب قديروف معلقا على الفيديو: "ألاحظ بمفاجأة كبيرة أنه حتى بعد نشر صورتنا المشتركة مع نائب مجلس الدوما آدم ديليمخانوف، تواصل وسائل الإعلام الأوكرانية الكذب بشكل صارخ بشأن تصفيته. هل هم حقا بعيدون عن الواقع، معتقدين أننا لن نكون قادرين على دحض كذبتهم الفاضحة؟!"، مشيرا إلى أن الصورة المشتركة التقطت في وقت سابق اليوم خلال لقائنا مع آدم سلطانوفيتش، ورئيس برلمان جمهورية الشيشان، ورئيس المقر الإقليمي للمنطقة العسكرية الشمالية محمد داوودوف، ووزير جمهورية الشيشان للسياسة الوطنية والعلاقات الخارجية والصحافة والإعلام أحمد دوداييف.

وذكر قديروف أن "آدم سلطانوفيتش عاد من العالم الآخر بسرعة كبيرة، بعد أن تأكد شخصيا من أن الفاشيين الأوكروفاشيين فقط هم المنتظرون هناك".

وأضاف قديروف ساخرا: "هذا يفسر سبب عدم تمكني مؤقتا من الاتصال به. أو يمكنكم اعتبار هذا استهزاء صريحا بوسائل الإعلام الأوكرانية المضللة. لقد فهمت منذ فترة طويلة طبيعتها المخادعة. أوصي أيضا بأن تدرك بعض منشوراتنا ذلك في أقرب وقت ممكن وعدم الانجرار وراء الاستفزازات".

وكتب قديروف صباح اليوم، بشكل ساخر، أن ديليمخانوف لم يكن متاحا للاتصال به، وطلب من المخابرات الأوكرانية تقديم بيانات حول مكان الضربة من أجل "العثور على الأخ العزيز". وكما أوضح الزعيم الشيشاني في المنشور الجديد، هو كان على علم منذ البداية بأن التقارير عن وفاة ديليمخانوف كانت مزيفة، لكنه قرر أن يوضح للجميع إلى أي مدى انحدرت وسائل الإعلام الأوكرانية.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، وصف رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين أيضا المعلومات المتعلقة بإصابة ديليمخانوف بأنها زائفة، وأشار إلى أن كل شيء على ما يرام مع النائب. وفي وقت لاحق، قال ديليمخانوف في قناة تيليغرام الخاصة به، إن كل شيء على ما يرام معه، وأعرب عن دعمه وامتنانه لكل من كان قلقا بشأنه.

المصدر: RT