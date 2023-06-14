تبون يكلف وزير الخارجية بفتح مركز ثقافي جزائري في روسيا

كلّف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزير الخارجية أحمد عطاف، بفتح مركز ثقافي جزائري في روسيا استجابة لتطلعات الجالية في البلاد.

وجاء ذلك أثناء لقاء الرئيس الجزائري بالجالية المقيمة بروسيا.

وحسب بيان الرئاسة الجزائرية "التقى تبون خلال زيارته لروسيا بالجالية الجزائرية كما استمع اليوم الأربعاء لانشغالات وتطلعات الجالية الجزائرية المقيمة في روسيا".

ويقوم الرئيس الجزائري بزيارة دولة إلى روسيا، تدوم ثلاثة أيام، بدعوة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

كما سيلتقى خلال الزيارة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث العلاقات بين البلدين.

وسيشارك تبون خلال هذه الزيارة التي يرافقه فيها وفد وزاري هام، في أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي في مدينة بطرسبورغ.

إقرأ المزيد

المصدر: وسائل إعلام جزائرية