"تركوها ولاذوا بالفرار".. القوات الروسية تستهدف دبابة "ليوبارد" في زابوروجيه (فيديو)

رصدت وحدة المراقبة الجوية الروسية إحدى دبابات "ليوبارد 2 إيه 6" الألمانية، وتم توجيه ضربة مدفعية لمكان تواجدها، قبل أن يقوم الجنود الأوكرانيون بتركها والهرب إلى الغابات.

ويظهر مقطع فيديو مصور، قيام المسيّرة الروسية برصد الدبابة على خط الجبهة في زابوروجيه، وتم إرسال إحداثيات الموقع إلى قوات المدفعية الروسية، وفي غضون لحظات بدء القصف المدفعي الروسي في محيط الدبابة.

وبمجرد بدء القصف الروسي، هرب الجنود الأوكرانيون في حالة من الرعب من الدبابة إلى حزام الغابات القريب من مكان الاستهداف، وتركوها تواجه القذائف الروسية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن دبابات "ليوبارد" الألمانية ومركبات "برادلي"أمريكية الصنع، التي تستخدمها أوكرانيا، تحترق بشكل ممتاز، وتنفجر ذخيرتها بداخلها.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين، تسجيل فيديو للمعدات الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها، بما في ذلك مركبات المشاة الأمريكية "برادلي" ودبابات "ليوبارد-2A6" الألمانية.

المصدر: RT