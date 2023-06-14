الأمم المتحدة تعلق على تصريحات لوكاشينكو عن السلاح النووي

دعت الأمم المتحدة لتفادي أي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى التصعيد، وإلى الالتزام بعدم الانتشار النووي، وذلك تعليقا على تصريحات رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو عن السلاح النووي.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "كما قلنا في وقت سابق، على كل الدول النووية وغير النووية أن توفي بالتزاماتها بموجب معاهدة حظر انتشار السلاح النووي".

وتابع: "في الوقت الراهن المخاطر النووي عالية إلى حد يثير القلق. ومن الضروري مهما كان الثمن تفادي أي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى الأخطاء في الحسابات والتصعيد الذي ستكون عواقبه كارثية".

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وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قد صرح يوم الثلاثاء بأن الأسلحة النووية الروسية التي سيتم نشرها على أراضي بيلاروس أقوى مما تم استخدامه في هيروشيما وناغازاكي من قبل القوات الأمريكية في عام 1945.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في 25 مارس الماضي أن روسيا ستنشر في بيلاروس أسلحتها النووية بطلب من البلاد الحليفة. ومن المتوقع إنجاز تحضير البنية التحتية لنشر الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروس في أوائل يوليو المقبل.

المصدر: تاس