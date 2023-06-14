قديروف يؤكد أن قائد وحدات النخبة في القوات الشيشانية ديليمخانوف حيأ يرزق.. وينشر صورة برفقته

أكد الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، أن النائب في مجلس الدوما الروسي آدم ديليمخانوف، على قيد الحياة وبصحة جيدة.

وكتب قديروف عبر "تلغرام"، "شكرا لكل شخص شعر بالقلق على صحة قائد وحدات النخبة في القوات الشيشانية الخاصة آدم ديليمخانوف، أبشركم أنه على قيد الحياة وبصحة جيدة ولم يصب حتى بخدش بسيط".

وتجدر الإشارة إلى أن قديروف كتب صباح اليوم ساخرا، أنه عاجز عن التواصل مع ديليمخانوف، وطلب من المخابرات الأوكرانية تقديم معلومات حول مكان ضربتهم التي أودت بحياته، حتى يتمكن من إيجاد جثمان "أخيه العزيز"، وذلك بهدف كشف كذب وسائل الإعلام الأوكرانية.

وأوضح قديروف لاحقا، أنه كان يعلم منذ البداية أن الأنباء عن وفاة ديليمخانوف كاذبة، لكنه قرر اتباع هذه الحيلة ليكشف كذب وخداع وانحطاط وسائل الإعلام الأوكرانية أمام الجميع.

وأضاف: "كم يجب أن يكون لديك قلة احترام لجمهورك حتى تكذب بهذا المستوى من الوقاحة، بالرغم من معرفتك المسبقة بأنه يمكن تفنيد ودحض الأكاذيب ببساطة، وعندما أضفت الزيت على النار بتنفيذ هذه الخدعة الصغيرة صدق الإعلام الأوكراني كذبته البائسة".

ونشر قديروف صورة ظهر فيها برفقة ديليمخانوف ورئيس البرلمان الشيشاني محمد داودوف ووزير السياسة الوطنية والعلاقات الخارجية والصحافة والإعلام أحمد دوداييف، بالقرب من خريطة عملاقة، يناقش عبرها سبل تعزيز الحدود الروسية.

وأكد قديروف أن وحدات "أحمد" متمركزة في مواقعها، كما تعمل على تعزيز الدفاعات في بيلغورود.

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المصدر: RT