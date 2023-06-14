"دبابة بدون سبطانة".. كوليبا يعلق على فكرة إنشاء مجلس "الناتو-أوكرانيا"

شبّه وزير خارجية نظام كييف، دميتري كوليبا، الوعود بتأسيس مجلس الناتو-أوكرانيا بـ"الدبابة من دون مدفعها" مع عدم إقران ذلك بتزويد كييف بالطريق السريعة كي تنضم إلى الحلف.

وكتب كوليبا ذلك في حسابه على "تويتر"، مشيرا إلى أنه أجرى محادثات هاتفية مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك.

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وقال كوليبا: "خلال حديثنا، توجهت بالشكر إلى أنالينا بيربوك على الدعم الذي تقدّمه. وناقشنا قمة الناتو في فيلنيوس.. إن موقف أوكرانيا واضح ويتمثل في إنشاء مجلس الناتو-أوكرانيا من دون اتخاذ أي خطوة قويّة نحو العضوية أشبه بتوفير دبابة ولكنها بدون مدفعها".

كما أعرب وزير خارجية نظام كييف عن رأي مفاده أن الناتو يحتاج إلى أوكرانيا كدولة عضو وليس كشريك متميز.

يُذكر أنه في الأول من يونيو الجاري، قال أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن الحلف لن يوفر لكييف مسار دخولها سريعا، ولكنه مستعد للرفع من مكانة "لجنة الناتو-أوكرانيا" إلى صيغة "مجلس" حيث تشارك فيه أوكرانيا على قدم المساواة مع الأعضاء الآخرين في المنظمة.

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وقبل أيام قليلة، أكد رئيس وزراء أوكرانيا الأسبق، نيكولاي أزاروف، أن أوكرانيا لن تصبح عضوا في حلف الناتو في المستقبل المنظور، وأعلى سقف يمكنها أن تأمل به هو أن تصبح شريكا في الحلف.

وكتب أزاروف في صفحته على "تلغرام": "أوكرانيا خارج عتبة الحلف مهما وعد به المكتب الرئاسي بكييف. من الواضح أن أوكرانيا لن تتمكّن من الحصول على عضوية في الناتو وفي الاتحاد الأوروبي على حد سواء... والحد الأقصى الذي يمكن أن تأمل به أوكرانيا هو وضع الشريك، وأقصى امتياز لها هو المشاورات السياسية المنتظمة بشأن القضايا الأمنية".

المصدر: تاس