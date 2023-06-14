مقتل 4 أشخاص في قصف بالشمال السوري (صورة + فيديو)  

لقي 4 أشخاص مصرعهم جراء استهداف سيارة في ريف مدينة القامشلي بسوريا.

وأفاد مراسل RT بمشاهدة سيارتي إسعاف على الطريق العام تدخل القامشلي.

ووفقا للمعلومات الأولية، فقد جرى استهداف السيارة بصاروخ موجه أو مسيرة تركية.

وأشارت وكالة " هاوار"، إلى إصابة 4 مواطنين فيما أسمته "القصف التركي"، الذي استهدف محيط الطريق الواصل بين مدينة القامشلي وتربه سبيه، كما ألحق أضرارا كبيرة بعدد من السيارات المارة على الطريق.

وبحسب الوكالة تم قصف محيط الطريق الواصل بين مدينة قامشلي وتربه سبيه بالقرب من مجبلة للاسمنت في قرية شورك.

RT

المصدر: RT + وسائل إعلام سورية