بعد مثوله أمام المحكمة ترامب يحتفل بعيد ميلاد مع أنصاره في ميامي (فيديو)

احتفل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مع أنصاره بعيد ميلاده، وذلك بعد أن مثل أمام المحكمة، حيث وجهت إليه 37 تهمة بإساءة التعامل مع أسرار حكومية.

وبينما كان الرئيس السابق يزور مطعما في ميامي بعد جلسة الاستماع للوائح الاتهام، غنى أنصار ترامب له "عيد ميلاد سعيد"، بمناسبة عيد ميلاده الـ77 (ولد في 14 يونيو 1946).

'HAPPY BIRTHDAY TRUMP': Fans sang their wishes to '45' in Miami Tuesday to acknowledge Trump's 77th birthday this June 14th. https://t.co/yQTsmPyJg1pic.twitter.com/tbmD3iMMwT — NEWSMAX (@NEWSMAX) June 14, 2023

HAPPY BIRTHDAY President DONALD J. TRUMP💞: Fans sang their wishes to '45' in Miami Tuesday to acknowledge Trump's 77th birthday Wednesday June 14th, TODAY!

Donald Trump, may you be blessed Privately and in the upcoming Presidential Campaign🙏Biden out🦵https://t.co/ugYeMWNa19pic.twitter.com/HdVvdi2pIs — KingArthur Vincent Victory 👑⚔️🕎🇳🇱🚜🌳🙏💗 (@Kingart65581165) June 14, 2023

ودفع ترامب ببراءته من كافة التهم الجنائية الـ37 الموجهة إليه من قبل المحكمة في ولاية فلوريدا في قضية احتفاظه بالوثائق السرية.

وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي قبل جلسة المحكمة: "هذا هو واحد من الأيام الأكثر حزنا في تاريخ بلادنا. ونحن بلاد في حالة التدهور.. علينا أن نكون جميعا أقوياء، وأن نهزم الشيوعيين والماركسيين ومجانين اليسار الراديكالي، الذين يدمرون بلادنا بشكل منهجي".

المصدر: RT