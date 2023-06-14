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بعد مثوله أمام المحكمة ترامب يحتفل بعيد ميلاد مع أنصاره في ميامي (فيديو)

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بعد مثوله أمام المحكمة ترامب يحتفل بعيد ميلاد مع أنصاره في ميامي (فيديو)
تويتر
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احتفل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مع أنصاره بعيد ميلاده، وذلك بعد أن مثل أمام المحكمة، حيث وجهت إليه 37 تهمة بإساءة التعامل مع أسرار حكومية.

وبينما كان الرئيس السابق يزور مطعما في ميامي بعد جلسة الاستماع للوائح الاتهام، غنى أنصار ترامب له "عيد ميلاد سعيد"، بمناسبة عيد ميلاده الـ77 (ولد في 14 يونيو 1946).

ودفع ترامب ببراءته من كافة التهم الجنائية الـ37 الموجهة إليه من قبل المحكمة في ولاية فلوريدا في قضية احتفاظه بالوثائق السرية.

وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي قبل جلسة المحكمة: "هذا هو واحد من الأيام الأكثر حزنا في تاريخ بلادنا. ونحن بلاد في حالة التدهور.. علينا أن نكون جميعا أقوياء، وأن نهزم الشيوعيين والماركسيين ومجانين اليسار الراديكالي، الذين يدمرون بلادنا بشكل منهجي".

المصدر: RT

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