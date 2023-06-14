نتنياهو: الولايات المتحدة وإيران أجرتا محادثات غير مباشرة حول "اتفاق مصغر"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرت محادثات غير مباشرة مع إيران حول "اتفاقية مصغرة" تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

وقال نتنياهو للجنة العلاقات الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي إن إدارة بايدن، أجرت محادثات غير مباشرة مع إيران حول "اتفاقية مصغرة" أو "تفاهم" يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وفقا لخمسة نواب حضروا الاجتماع تحدثوا لموقع "أكسيوس" دون الكشف عن هويتهم.

خلال الجلسة، قال نتنياهو إنه يعتقد أن "التفاهم" بين الولايات المتحدة وإيران ممكن، وشدد على أن إسرائيل ستعارضه ولن تلتزم به.

ووفقا للنواب فإن نتنياهو كشف أن "التفاهم الذي تتم مناقشته يتضمن التزام إيران بعدم تخصيب اليورانيوم فوق مستوى 60٪، واستعدادا أمريكيا للسماح بالإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة حاليا، وصفقة تبادل أسرى".

في المقابل، نفت واشنطن مجددا دخولها في محادثات غير مباشرة مع إيران في ما يتعلق بالبرنامج النووي.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن "الشائعات حول اتفاق نووي - مؤقت أو غير ذلك - كاذبة ومضللة"، مشددا على أن "سياستنا تجاه إيران لا تزال تركز على تقييد سلوك إيران المزعزع للاستقرار من خلال الضغط الدبلوماسي والتنسيق الوثيق مع حلفائنا وخفض التصعيد في المنطقة".

المصدر: axios