هل يلقي ترامب ببايدن وعائلته في غياهب السجون إذا استلم الرئاسة مرة أخرى؟

تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بملاحقة الرئيس الحالي جو بايدن وعائلته قضائيا، في حال أعيد انتخابه في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وفي كلمة ألقاها من نادي الغولف الخاص به في ولاية نيوجيرسي، تعهد ترامب بتعيين مدع عام خاص للنظر في عائلة بايدن بعد ساعات فقط من توجيه الاتهام إليه بشأن 37 تهمة جنائية اتحادية في فلوريدا.

وأثار تعهد ترامب هتافات من الجمهور الذين رددوا قائلين: "احبسوه".

وقال: "سأعين مدعيا خاصا لملاحقة أكثر الرؤساء فسادا في تاريخ الولايات المتحدة؛ جو بايدن وجميع أفراد عائلته الإجرامية"، معتبرا أنه في يوم الانتخابات 2024 "ستتحقق العدالة".

Following his arraignment in federal court in Miami where he pleaded not guilty, former US President Donald Trump spoke with supporters in Bedminster, New Jersey.



Here's the latest: https://t.co/G7XQiS2YkJpic.twitter.com/4tuJayyzeE — Bloomberg (@business) June 14, 2023

وانتقد ترامب أيضا الديمقراطيين، قائلا إن لائحة الاتهام ضده تهدف إلى "تشتيت الانتباه عن مخطط رشوة، يزعم تورط أسرة بايدن فيه.. يريدون صرف الانتباه عن الجرائم الحقيقية، يقولون: دعونا نخرج ونوجه اتهامات للرئيس ترامب، حتى لا يتحدثوا عن الرشوة البالغة 5 ملايين دولار".

وجدد ترامب الإشارة إلى أن القضية المرفوعة ضده "ذات دوافع سياسية"، واصفا لائحة الاتهام الموجهة إليه بأنها "أبشع وأقسى إساءة لاستخدام السلطة في تاريخ الولايات المتحدة، وبمثابة تدخل في الانتخابات".

المصدر: "بوليتيكو"