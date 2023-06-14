روسيا تصنف الوضع في محطة كاخوفسايكا للطاقة بـ"حالة طوارئ ذات طبيعة فيدرالية"

قالت وزارة الطوارئ الروسية، إنه تم إعلان الفيضانات في منطقة خيرسون الناجمة عن استهداف محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، حالة طوارئ فيدرالية.

وقال وزير حالات الطوارئ الروسي، ألكسندر كورينكوف، إن السلطات الروسية تصنف الوضع الذي تطور على أراضي منطقة خيرسون كحالة طوارئ ذات طبيعة فيدرالية، وتم "تفعيل مستوى استجابة فيدراليا".

وأشارت وزارة حالات الطوارئ إلى أنه وفقا للتقييم الميداني، تجاوزت الأضرار الناجمة عن حالات الطوارئ في مقاطعة خيرسون 1.2 مليار روبل.

وفي وقت سابق أعلن حاكم مقاطعة خيرسون، أندريه ألكسينكو، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الدمار الذي لحق بمحطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، إلى 17 شخصا.

وتعرضت محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، يوم 6 يونيو إلى تدمير، نتيجة لذلك غمرت مياه النهر المناطق السكنية، وتم إجلاء أكثر من 7 آلاف شخص إلى الضفة اليسرى لمنطقة خيرسون.

المصدر: نوفوستي