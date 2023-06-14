صرح رئيس حركة "نحن مع روسيا" في زابوروجيه فلاديمير روغوف، بأن كييف قد تلجأ لشن استفزاز جديد في محطة زابوروجيه على خلفية إخفاقات قواتها على كافة المحاور.

وأضاف روغوف: "على خلفية المحاولات الفاشلة لشن هجوم على جبهة زابوروجيه، قد يلجأ نظام كييف إلى شن استفزاز جديد ضد محطة الطاقة النووية في زابوروجيه".

إقرأ المزيد

وقال روغوف: "إن المسلحين الأوكرانيين، بعد أن استهدفوا محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، ما زالوا يخططون لعبور نهر دنيبر في منطقة خيرسون ومنبع نهر دنيبر في منطقة إنرغودار. ومن المرجح أن يحاول العدو تنفيذ ذلك. الفكرة. حقيقة أنهم لم يتخلوا عن هذه الخطط هي 100٪".

وتحاول القوات الأوكرانية عبور نهر دنيبر في منطقة إنرغودار باستمرار، لكن القوات الروسية تحبط جميع المحاولات. كما حاولت القوات الأوكرانية مرارا ضرب محطة الطاقة النووية والمنطقة المحيطة بها.

المصدر: نوفوستي