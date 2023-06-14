محتج بملابس سجين يلقي بنفسه أمام سيارة ترامب في ميامي! (فيديو)

حاول متظاهر يرتدي زي السجن عرقلة موكب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد إدانته أمس الثلاثاء، في محكمة اتحادية بميامي.

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ويظهر مقطع فيديو للواقعة، رجلا يحمل لافتة كتب عليها "احبسوه"، وهو يقفز أمام سيارة دفع رباعي، قبل أن يمسكه عملاء من الخدمة السرية كانوا يركضون بجانب السيارة.

وليس من الواضح ما إذا كان الرجل سيواجه أي اتهامات باقتحام موكب ترامب.

ودفع الرئيس الأمريكي السابق ببراءته من التهم الجنائية الاتحادية الموجهة له، والمتعلقة باحتفاظه دون وجه حق بوثائق تتعلق بالأمن القومي عندما ترك منصبه، والكذب على مسؤولين سعوا إلى استعادتها.

وجاء الدفع بالبراءة أمام القاضي جوناثان جودمان في محكمة اتحادية في ميامي، ليثير معركة قانونية من المرجح أن تستمر خلال الأشهر المقبلة، مع استعداد ترامب لإطلاق حملته الانتخابية للفوز بالرئاسة في انتخابات نوفمبر 2024.

A protester in a prisoner costume is apprehended after jumping in front of Donald Trump's motorcade as he left the Miami courthouse. pic.twitter.com/f3IkMTbv8y — The Recount (@therecount) June 13, 2023

CHAOS erupted after a Trump protester in a prison outfit made a sad attempt to block former President Donald Trump's motorcade as it was leaving the Miami courthouse where Trump was arraigned on Tuesday. The protester was seen being detained by police shortly after. pic.twitter.com/wZjA5sSfgs — Breitbart News (@BreitbartNews) June 13, 2023

An anti-Trump protester named Dominic Santana told NTD that he wanted to exercise his right to peaceful protest and get attention before he jumped in front of former President Donald Trump’s motorcade outside the Wilkie D. Ferguson, Jr. U.S. Courthouse in #Miami. pic.twitter.com/WbEF4g6LXa — NTD News (@NTDNews) June 14, 2023

المصدر: "Fox News"