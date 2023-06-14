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محتج بملابس سجين يلقي بنفسه أمام سيارة ترامب في ميامي! (فيديو)

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محتج بملابس سجين يلقي بنفسه أمام سيارة ترامب في ميامي! (فيديو)
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حاول متظاهر يرتدي زي السجن عرقلة موكب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد إدانته أمس الثلاثاء، في محكمة اتحادية بميامي.

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ترامب يعد بمواصلة أنشطته السياسية رغم الاتهامات الموجهة إليه

ويظهر مقطع فيديو للواقعة، رجلا يحمل لافتة كتب عليها "احبسوه"، وهو يقفز أمام سيارة دفع رباعي، قبل أن يمسكه عملاء من الخدمة السرية كانوا يركضون بجانب السيارة.

وليس من الواضح ما إذا كان الرجل سيواجه أي اتهامات باقتحام موكب ترامب.

ودفع الرئيس الأمريكي السابق ببراءته من التهم الجنائية الاتحادية الموجهة له، والمتعلقة باحتفاظه دون وجه حق بوثائق تتعلق بالأمن القومي عندما ترك منصبه، والكذب على مسؤولين سعوا إلى استعادتها.

وجاء الدفع بالبراءة أمام القاضي جوناثان جودمان في محكمة اتحادية في ميامي، ليثير معركة قانونية من المرجح أن تستمر خلال الأشهر المقبلة، مع استعداد ترامب لإطلاق حملته الانتخابية للفوز بالرئاسة في انتخابات نوفمبر 2024.

المصدر: "Fox News"

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