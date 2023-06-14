اليابان.. قتيلان وجريح بإطلاق نار في ميدان رماية للجيش

قتل عسكريان يابانيان وأصيب ثالث بجروح جراء إطلاق نار وقع اليوم الأربعاء في ميدان رماية للجيش الياباني في جيفو.

وقالت قوة الدفاع الذاتي البرية في بيان لها إنه: "خلال تدريب بالرصاص الحي كجزء من تدريب جديد للأفراد، أطلق أحد مرشحي قوات الدفاع الذاتي النار على ثلاثة أفراد".

وأعلنت الشرطة أن مطلق النار عسكري شاب يبلغ من العمر 18 عاما، وقد تم توقيفه، مشيرة إلى أنه متهم بمحاولة قتل جندي يبلغ من العمر 25 عاما.

وقال متحدث باسم الشرطة إن المشتبه به "أطلق النار على الضحية بنية القتل".

وذكرت محطة "إن.إتش.كيه" الوطنية، أن المصابين في الحادث رجل في الخمسين من عمره وشابين آخرين في العشرينات.

وأظهرت لقطات جوية بثتها المحطة عسكريين ومدنيين يتجمعون حول مركبة طوارئ والشرطة تغلق طرقا قريبة. وبدا أن بعضهم محققون ويرتدون أغطية على أحذيتهم وشعرهم.

المصدر: أ ف ب