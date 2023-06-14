وزير الدفاع الأمريكي وحلفاء "الناتو" يناقشون إمداد كييف بأنظمة الدفاع الجوي وأنظمة مضادة للدبابات

سيناقش وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع حلفاء "الناتو" في بروكسل، توريد أنظمة الدفاع الجوي والأنظمة المضادة للدبابات والمدفعية والذخيرة إلى أوكرانيا.

وأشار البنتاغون إلى أن أوستن وصل بروكسل رفقة رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية، مارك ميلي، حيث سيعقدان في 15 يونيو، اجتماعا للمجموعة متعددة الأطراف التي أنشأتها الدول الغربية، والتي تنسق تقديم المساعدة العسكرية إلى كييف. وفي 16 يونيو، سيلتقي أوستن بزملائه من دول "الناتو".

وشددت وزارة الدفاع الأمريكية على أن مناقشات الحلفاء "ستركز على أفضل السبل لدعم أوكرانيا الآن، وكذلك في المستقبل".

كما أضافت الوزارة، "ينصب تركيز أوكرانيا الآن على أنظمة الدفاع الجوي، والأنظمة المضادة للدبابات والذخيرة، وكذلك المدفعية قصيرة المدى وبعيدة المدى"، وقطع غيار المعدات العسكرية.

وقالت في بيان إن "هذه الأنظمة مطلوبة لأن القوات الأوكرانية تخطط لهجوم مشترك من خلال مواقع مزروعة بالألغام، وتحصينات مضادة للدبابات، والقوات الروسية تدافع جيدا عنها". كما سيناقش حلفاء "الناتو" تدريب الطيارين الأوكرانيين.

وفي وقت سابق، أعلن البنتاغون، تخصيص الولايات المتحدة حوالي 40 مليار دولار للمساعدة العسكرية لأوكرانيا وحلفائها وشركائها - 27 مليار دولار.

المصدر : تاس