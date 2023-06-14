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مجلس النواب الأمريكي يتبنى قرارا يطالب روسيا بالإفراج عن الصحفي غيرشكوفيتش

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مجلس النواب الأمريكي يتبنى قرارا يطالب روسيا بالإفراج عن الصحفي غيرشكوفيتش
Sputnik
مراسل "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش
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تبنى مجلس النواب الأمريكي قرارا يطالب روسيا بالإفراج عن مراسل "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش، المعتقل من قبل الأمن الروسي بتهمة التجسس.

وصوت المجلس بالإجماع لصالح القرار، يوم الثلاثاء، حيث أيد 422 نائبا القرار دون أي صوت ضده.

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ويدعو القرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أن تثير مسألة الإفراج عن غيرشكوفيتش في كافة الاتصالات بممثلي السلطات الروسية.

ومن المتوقع أن يصوت المجلس هذا الأسبوع على قرار مماثل متعلق بالمواطن الأمريكي الآخر المعتقل في روسيا بتهمة التجسس، بول ويلان.

المصدر: نوفوستي

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