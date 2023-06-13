"مهرجون دمويون".. زاخاروفا ترد على تصريحات أمين عام حلف "الناتو"

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريح الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ بشأن انتصار موسكو في النزاع مع أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال ستولتنبرغ، خلال زيارته لواشنطن، إن "العالم سيصبح أكثر خطورة في حال انتصرت روسيا في هذا النزاع، بسبب الهجوم على القيم الإنسانية".

وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تيليغرام": "تعرضت القيم الإنسانية للهجوم عندما تم تنفيذ انقلاب في كييف عام 2014، بأموال الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. بعد ذلك، انهارت القيم الإنسانية والديمقراطية حقا، والآن تقوم مجموعة من "المهرجين الدمويين" تحت رعاية الناتو بإرهاب العالم بأسره".

وفي وقت سابق، قالت زاخاروفا إن البيت الأبيض يرفض التعليق على الأحداث الجارية حول خطوط "السيل الشمالي"، لأن واشنطن متورطة في "أنشطة إجرامية متطرفة".

وتأتي زيارة ستولتنبرغ إلى واشنطن اليوم الثلاثاء استعدادا لقمة الناتو التي ستعقد في العاصمة الليتوانية فيلنيوس في الفترة ما بين الـ 11-12 يوليو المقبل.

المصدر: RT