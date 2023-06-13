البيت الأبيض يتهرب من التعليق على التقارير الأخيرة بشأن تفجير "السيل الشمالي"

تهربت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير من التعليق على المعلومات حول أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية كانت على علم بخطط أوكرانيا لتفجير أنابيب "السيل الشمالي".

وقالت جان بيير خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "ليس بوسعي أن أؤكد أي شيء بشأن الأنابيب... أنصحكم بالتوجه إلى وكالة الاستخبارات المركزية، لأنني لا أستطيع التعليق على الاتصالات التي كانت أم لم تكن".

وتابعت أنه "في سياق أوسع، أعلنا بوضوح عن رؤيتنا لاستخدام الأسلحة التي يجب استخدامها داخل أوكرانيا، وليس في روسيا، طبعا. وألمحنا إلى ذلك بشكل واضح جدا. أما بخصوص أنابيب الغاز، فليس بوسعي الحديث عن ذلك".

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ويأتي ذلك على خلفية ظهور تقارير إعلامية، تفيد بأن الاستخبارات الأمريكية كانت على علم بخطط أوكرانيا لتفجير خط أنابيب الغاز الروسي "السيل الشمالي" في بحر البلطيق، وحذرتها من القيام بذلك، لكن أوكرانيا نفذت العملية بغض النظر عن التحذيرات، حسب التقارير.

وجدير بالذكر أن أوكرانيا نفت ضلوعها في تفجير أنابيب "السيل الشمالي" في سبتمبر عام 2022، بينما تتحدث العديد من التقارير الإعلامية الغربية عن وقوف أوكرانيين على صلة بالاستخبارات الأوكرانية وراء العملية.

المصدر: تاس