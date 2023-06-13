 لافروف يشارك في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود

شارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الاجتماع الـ 46 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود (BSEC)، عبر خاصية الفيديو.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان رسمي، أن لافروف قدم خلال الاجتماع عددا من المبادرات للتغلب على أزمة الطاقة والغذاء في بلدان الجنوب العالمي "كالهند وإندونيسيا والبرازيل وإفريقيا وكولومبيا وغيرها من دول أمريكا اللاتينية"، التي تسببت بها عقوبات الغرب غير الشرعية، وحساباته الخاطئة.

ولمواجهة هذه المشاكل اقترح لافروف إنشاء مركز لتوزيع الغاز في تركيا، وإعطاء الأولوية لتصدير المنتجات الزراعية إلى الدول الأكثر حاجة في إطار مبادرة البحر الأسود.

كما شدد على أهمية تنويع العلاقات الخارجية للمنظمة، وتعزيز دورها كمركز اقتصادي مستقل بما يتماشى مع مفهوم "تكامل التكامل" بهدف تشكيل شراكة أوراسية كبرى بمشاركة الاتحاد الاقتصادي "الأوراسي" و "الآسيان" ومنظمة شانغهاي للتعاون وإفريقيا والاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل لرؤساء وزارات خارجية دول منظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود خلال النصف الثاني من العام الجاري برئاسة تركيا.

وتضم منظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود 13 دولة هي روسيا وتركيا وأوكرانيا وأذربيجان وألبانيا وأرمينيا وبلغاريا واليونان وجورجيا ومولدوفا ورومانيا وصربيا ومقدونيا الشمالية، و تتمتع عدد من الدول والهياكل الدولية في المنظمة بصفة مراقب.

المصدر: نوفوستي