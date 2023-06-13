إيران.. إزاحة الستار عن منظومة محاكاة مراقبة الطيران (صور)

أزاحت إيران اليوم الثلاثاء الستار عن منظومة محاكاة مراقبة الطيران بسلاح الجو التابع للجيش الايراني بحضور رئيس المكتب العسكري للمرشد الإيراني العميد محمد شيرازي.

وفي هذا الصدد، أوضح قائد جامعة "الشهيد ستاري" الجوية، العميد الطيار محمد رضا مروي نام، قائلا: "للقيام برحلة آمنة ومأمونة ، يجب أن يعمل عدد من المكونات معًا للقيام بهذه الرحلة، ويتطلب هذا العمل دور المشرفين، بما في ذلك كادر مراقبة الطيران، الذين يجب عليهم توجيه الرحلة".

وكالة "فارس" الإيرانية

وأضاف العميد مروي نام لوكالة "فارس": "نحن نستخدم أحدث التقنيات لتصميم وبناء منظومة محاكاة مراقبة الطيران، والمنظومة المصنوعة في جامعة الشهيد ستاري مجهزة بأحدث التقنيات في العالم".

وكالة "فارس" الإيرانية

وأشار العميد الطيار محمد رضا مروي نام إلى مزايا منظومة محاكاة مراقبة الطيران بالقول: "إذا تم تدريب الطيارين على منظومة محاكاة مراقبة الطيران المحلية بالقوة الجوية وأجروا التدريبات اللازمة، فإن نتائجها ستسهم في النظام الحضاري، خاصة في مجال القدرات الجوية بجامعة الشهيد ستاري الجوية والقوة الجوية والجيش والقوات المسلحة، وأخيرا ستشهد القدرات الوطنية للبلاد تطورا كبيرا".

وكالة "فارس" الإيرانية

وأردف: "تتمتع منظومة محاكاة مراقبة الطيران المحلية بالقدرة على تلبية جميع الاحتياجات العملانية والمعرفية بمجال مراقبة الطيران على الصعيدين العسكري والمدني، وفي هذه المنظومة، استخدمنا أحدث التقنيات ومجالات المعرفة لتصميم وتصنيع المنظومة، ولهذا السبب فهو يعمل في جميع البلدان".

وكالة "فارس" الإيرانية

المصدر: "فارس"