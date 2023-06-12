"سي إن إن": قوات كييف تخسر 16 مدرعة أمريكية من طراز برادلي خلال أيام قليلة

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن القوات الأوكرانية خسرت 16 عربة مدرعة قدمتها الولايات المتحدة في الأيام القليلة الماضية، في أماكن تنفيذ هجومها شرق مقاطعة دونيتسك.

ووفقا لجاكوب جانوفسكي من موقع الاستخبارات الهولندي مفتوح المصدر Oryx، تمثل 16 مركبة قتال مشاة أمريكية من طراز برادلي التي إما دمرت أو تضررت أو تم التخلي عنها في الأيام الأخيرة، ما يقرب من 15% من أصل 109 التي قدمتها واشنطن إلى كييف،

ويمكن لمركبة برادلي القتالية، التي تتحرك على المسارات بدلا من العجلات، استيعاب حوالي 10 جنود وتستخدم لنقل الأفراد إلى المعركة مع توفير نيران داعمة.

وعندما تم إرسال الدفعة الأولى المكونة من أكثر من 60 عربة برادلي إلى أوكرانيا في نهاية يناير، قالت القائدة بالجيش الأمريكي ريبيكا دانجيلو، قائدة كتيبة النقل 841 التابعة للجيش، إن المركبات المدرعة ستكون مهمة لعمليات كييف الهجومية.

وتدعي "سي إن إن"، أنه على الرغم من خسارة مركبات برادلي، تشير أوكرانيا إلى أنها استعادت ثلاث قرى على الأقل من القوات الروسية في القتال في نهاية الأسبوع.

المصدر: CNN