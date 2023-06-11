توقع محلل سابق في المخابرات الأمريكية "سي آي إيه" أن تضحي واشنطن بالرئيس فلاديمير زيلينسكي وأن تتهم سلطات كييف بتدبير تخريب "السيل الشمالي" وتدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.

وقال رايموند ماكغوفرن في مقابلة مع على قناة "ستيفن غاردنر" في "يوتيوب" أن: "هناك ثلاثة نسخ إصدارات رئيسية، الأولى هي الأضرار الهيكلية وضغط المياه في الجزء العلوي من سد كاخوفسكايا، والتي تم فعلها بشكل مصطنع..."، وقال: "لا يُمكننا استبعاد ذلك".

وأردف قائلا: "أعتقد أنه من المُمكن أكثر أن يكون الجانب الأوكراني قد فعل ذلك. فقط لأن هذا الفعل ليس ذا مغزى بالنسبة لروسيا كي تفعله".

وأردف قائلا: "هناك دلائل على أنّ هذه فرضية كي يكون جزء من حكومتنا على استعداد لإلقاء اللوم على زيلينسكي".

واختتم: "كما ذكرنا، فإنه في واشنطن وبالحديث عن السيل الشمالي وتدمير السد.. فإن الجيش الأمريكي لا يريد الانخراط في تبادل ضربات نووية مع روسيا".

ومن المعروف أن نظام كييف نفذ مؤخرا ضربة خطيرة على محطة كاخوفسكايا الكهرومائية أسفرت عن تدمير الصمامات الخاصة بسد محطة كاخوفسكايا، مما أدى إلى حدوث تسرب غير منظم للمياه.

المصدر: تاس