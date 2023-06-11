هيرش يرفض التلميح إلى الجهة المسؤولة عن تفجير محطة كاخوفكا الكهرومائية

رفض الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، كشف الجهة المسؤولة عن تفجير محطة كاخوفكا الكهرومائية، مشيرا إلى أن لديه تصورا عن الجهة المسؤولة عن الحادث، لكنه غير مستعد لكشفها حاليا.

وأضاف هيرش خلال مقابلة متلفزة: "أنا غير مستعد للحديث عن هذا الأمر، لدي فكرة وأشعر أنني أفهم ما حدث، ولكنني لا أرغب في مشاركة تخميناتي معكم في الوقت الراهن"،

جاءت إجابة هيرش ردا على سؤال الصحفي البريطاني جورج غالاوي، حول ما إذا كان يعتقد أن روسيا هي المسؤولة عن تفجير محطة كاخوفكا الكهرومائية.

وتعليقا على الهجوم المضاد الذي شنته قوات كييف أكد هيرش، أنه لن يعود بعواقب سلبية على أوكرانيا وحدها، بل وعلى الولايات المتحدة ممثلة بإدارة جو بايدن وحلف الناتو.

وقصف الجيش الأوكراني ليلة الـ6 من يونيو الجاري، محطة كاخوفكا الكهرومائية بالصواريخ ودمر الجزء العلوي منها، وتسبب القصف بأضرار كبيرة لصمامات السد ما أسفر عن تدفق شديد غير منظم للمياه، وارتفعت المياه إلى ثمانية أمتار في نهر دنيبر ووصلت إلى 5.3 متر في نهر كورسنك.

وتم تدمير الجزء العلوي من سد محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، نتيجة لقصف أوكراني صباح اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى أضرار في البنى التحتية، وارتفاع في منسوب نهر دنيبر. وقامت قوات كييف بقصف محطة كاخوفكا بعشرات الصواريخ خلال الشهرين الماضيين.

ونتيجة لذلك غمرت مياه السد العديد من المدن والقرى المحيطة بمحطة كاخوفكا الكهرومائية، وجار العمل على إجلاء السكان المدنيين من ثلاث مناطق هي نوفاكاخوفكا وغولوبريستان و مدينة أليوشكي.

كما حذر مدير الوكالة الدولية للطاقة النووية من انخفاض مستوى المياه في الخزان الخاص بتبريد أنظمة محطة زابوروجيه للطاقة الذرية بشكل كبير.

المصدر: نوفوستي + RT