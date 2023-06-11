"تايمز أوف إسرائيل": يلينا زيلينسكي تتوجه إلى إسرائيل الأسبوع المقبل في أولى زياراتها

أفادت صحيفة "تايمر أوف إسرائيل"، بتلقي يلينا زيلينسكي زوجة الرئيس الأوكراني، دعوة رسمية لزيارة إسرائيل الأسبوع المقبل، من قبل ميخال هرتسوغ زوجة الرئيس الإسرائيلي.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن زيارة يلينا زيلينسكي المقررة الأسبوع المقبل، ستكون أول زيارة لها إلى إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيلينسكي ستصل إسرائيل بين يومي الـ 17 أو 18 من يونيو الجاري، وأنهما ستلتقيان يوم الـ 19 من يونيو.

ومن المتوقع أن تزور كل من زيلينسكي وهيرتسوغ الجنود الأوكرانيين الذين يخضعون لعمليات إعادة التأهيل الصحي في إسرائيل.

ووفقا للمصادر ستلتقي زيلينسكي بعدد من المسؤولين الإسرائيليين، إلا أنه لم يتم الكشف عن جدول زيارتها بشكل كامل، كما لم تعلق أوكرانيا على صحة هذه المعلومات حتى اللحظة.

وألمحت الصحيفة إلى أن أول دعوة تلقتها زيلينسكي من هيرتسوغ لزيارة إسرائيل كانت في شهر أبريل الماضي، وجددت هذه الدعوة في مايو خلال محادثة جرت بينهما قبل حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، خلال مقابلة مع صحيفة "جيروساليم بوست" في الـ 20 من مايو الماضي، أن بلاده تدعم أوكرانيا وتمدها بالمساعدات الإنسانية "غير العسكرية".

كما أكد مرة أخرى أن إسرائيل تعمل جنبا إلى جنب مع الدول الغربية في الوضع الحالي، مشيرا إلى زيارته لكييف في فبراير حيث التقى زيلينسكي ونظيره الأوكراني دميتري كوليبا.

المصدر: تاس