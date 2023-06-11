"خطوط مذهلة".. القوات الأوكرانية تعترف بصعوبة اختراق الخطوط الدفاعية الروسية

كشفت صحيفة "تيليغراف" البريطانية، عن معاناة القوات الأوكرانية الصعبة في محاولة اختراق خطوط الدفاع "المذهلة" التي بناها الجيش الروسي على طول خط الجبهة.

ونقلت الصحيفة عن قائد أوكراني قوله: "لديهم خنادق وتحصينات لا تصدق، سيكون من الصعب اختراق خط دفاعهم وحقول الألغام. بالإضافة إلى ذلك، لديهم مدفعية جيدة، وعددهم أكثر منا بكثير".

وأشارت "تيليغراف"، إلى أن القوات الروسية أقامت خط دفاع يبلغ طوله 965 كيلومترا، يتكون من شبكة من الخنادق والأنفاق وتحصينات تعرف باسم "أنياب التنين"، وحقول الألغام.

وتعتبر "أنياب التنين" واحدة من الخطط والتكتيكات العسكرية الدفاعية تتمثل في بناء الجيش لكتل متوسطة الضخامة من الاسمنت المسلح على الأرض على شكل هرمي، لمنع المدرعات والآليات العسكرية الثقيلة المعادية من التقدم أكثر.

وشاع استعمال إستراتيجية بناء خطوط "أنياب التنين" كثيرا في الحرب العالمية الثانية، ولا زالت آثارها تظهر إلى يومنا هذا، فمنها على سبيل المثال خط "سيغفريد" والذي أنشأته ألمانيا أو خط "ماغينو" الذي شيده الفرنسيون.

المصدر: RT + تيليغراف