العثور على شظايا قذيفة هاوتزر أمريكية في أحواض محطة زابوروجيه الكهروذرية

أعلنت إدارة محطة زابوروجيه الكهروذية، عن العثور على شظايا قذيفة مدفعية من طراز هاوتزر M777 أمريكية الصنع، في أحواض الرش داخل المحطة الكهروذرية.

وكتبت الإدارة على قناتها في "تيليغرام": "أثناء تنظيف أحواض الرش في محطة زابوروجيه الكهروذرية، بهدف التخلص من مخلفات قصف المحطة العام الماضي، تم العثور على شظايا من قذيفة مدفع هاوتزر M777 الأمريكي في أحد أوعية نظام معالجة المياه".

وأضافت: "نؤكد أن استمرار قصف محطة زابوروجيه يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة".

ويتم استخدام المياه التقنية من أحواض الرش في دورة مغلقة وهي مخصصة لتبريد الوقود النووي المستهلك الموجود في أحواض الوقود وداخل المفاعلات نفسها.

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 7 يونيو، أن محطة زابوروجيه تواصل تجديد إمدادات المياه اللازمة لتبريد المفاعلات من خزان كاخوفكا. لكن مستوى الماء فيها يتناقص بسبب تدمير محطة الطاقة الكهرومائية التي تحمل الاسم نفسه.

وأشارت الوكالة إلى أنه في حالة ملء جميع برك التبريد في محطة زابوروجيه، فإن الماء الموجود بها لتبريد المفاعلات والوقود المستهلك سيكون كافيا لعدة أشهر. وأكد رينات كارتشا، مستشار المدير العام لمؤسسة "روس إنيرغوآتوم"، أن الانخفاض في منسوب المياه في خزان كاخوفكا لن يؤثر على السلامة النووية في محطة زابوروجيه.

وتتعرض محطة زابوروجيه الكهروذرية للقصف بشكل منتظم من قبل القوات الأوكرانية منذ العام الماضي. في الوقت نفسه، تواصل القوات الأوكرانية مهاجمة المناطق السكنية في مدينة إنيرغودار بشكل دوري، حيث توجد محطة الطاقة النووية.

المصدر: تاس