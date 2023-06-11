بكين تستدعي السفير الكوري الجنوبي وتوجه له احتجاجا شديد اللهجة

استدعت الصين اليوم الأحد سفير كوريا الجنوبية لدى بكين، تشونغ جاي هو، وقدمت له احتجاجا شديد اللهجة، ردا على استدعاء سيئول للمبعوث الصيني لديها نهاية الأسبوع الماضي.

وأفادت وزارة الخارجية الصينية، بأن استعداء السفير الكوري الجنوبي خطوة انتقامية ردا على استدعاء السفير الصيني في سيئول، بسبب تحذيره لسيئول من الرهان ضد الصين.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن مساعد وزير الخارجية الصيني نونغ رونغ التقى أمس السبت مع السفير الكوري الجنوبي، وأعرب له عن استياء بكين من رد سيئول غير العادل على اجتماع السفير الصيني شينغ هايمينغ مع زعيم المعارضة الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ.

وهذا وقال شينغ خلال اجتماعه بزعيم المعارضة الكورية الجنوبية لي جاي ميونغ يوم الخميس الماضي، إنه من الخطأ الاعتقاد بأن الصين ستخسر أمام الولايات المتحدة، محذرا كل من يراهن على هزيمة بكين بأنهم سيندمون على ذلك لاحقا.

عقب ذلك، استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية السفير الصيني، احتجاجا على تصريحاته التي اتهم فيها سيئول بالميل نحو واشنطن والابتعاد عن الصين.

وحذر النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي تشانغ هو - جين، السفير الصيني شينغ هايمينغ من تصريحاته "البلهاء والاستفزازية" التي أدلى بها خلال اجتماع مع زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية.

وخلال اجتماع عقد يوم السبت، أوضح مساعد الوزير الصيني موقف بكين من العلاقات بين البليدن، وقال إن جزءا من واجبات شينغ مقابلة أشخاص من مختلف الدوائر في الدولة المضيفة بهدف تعزيز التفاهم وتسهيل التعاون.

كما طلب المسؤول الصيني من كوريا الجنوبية التفكير في مشكلة العلاقات بين البلدين، والعمل مع الصين من أجل تنمية صحية ومستقرة للعلاقات بحسب الوزارة.

المصدر: يونهاب