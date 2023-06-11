بيسكوف: سياسة الردع التي تنتهجها واشنطن ولندن ضدنا مستمرة منذ أكثر من عقد

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن خط ردع روسيا يعتبر ثابتا مطلقا للولايات المتحدة وبريطانيا، مضيفا أن روسيا تعيش في مثل هذه الظروف منذ فترة طويلة جدا.

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وفي تعليقه على خطط الولايات المتحدة وبريطانيا لمواجهة روسيا في سوق الطاقة النووية العالمية، قال بيسكوف في حديث لبرنامج "موسكو. بوتين. الكرملين" اليوم الأحد "يعتبر خط ردع بلادنا ثابتا في السياسة الخارجية لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا. ويستمر ذلك أكثر من عقد، لذلك لا نزال نعيش في ظروف هذه المحاولات منذ فترة طويلة".

وفي حديثه حول تصرفات العسكريين الروس في منطقة العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا أثناء الهجوم الأوكراني المضاد قال "الأمر كله يتعلق بالبطولة ومثابرة جنودنا".

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا، سابقا، عن إنشاء شراكة اقتصادية جديدة تهدف بما في ذلك إلى مواجهة روسيا في سوق الطاقة النووية.

المصدر: نوفوستي