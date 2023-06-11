شويغو يقلد وسام "النجمة الذهبية" لعدد من العسكريين الأبطال (فيديو)

كرم وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، مجموعة من الجنود الروس ومنحهم ميدالية "النجمة الذهبية" أعلى وسام في الدولة، لما أظهروه من شجاعة وعزم خلال العملية العسكرية الخاصة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "قدم وزير الدفاع الروسي الجنرال، سيرغي شويغو، في المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا الاتحادية، أعلى جوائز الدولة - ميداليات النجمة الذهبية، للجنود الروس الذين أظهروا الشجاعة والبسالة في تنفيذ مهامهم خلال العملية العسكرية الخاصة".

وأوضحت الوزارة أنه تم منح قائد السرية الملازم أول، نور سلطان موساغاليف ميدالية، وذلك لما أنجزه مع الجنود الذين تحت إشرافه، بعد اكتشافه لعدد كبير من القوات الأوكرانية والمعدات، ودخوله معهم في معركة غير متكافئة نظرا لكثرتهم، وفي غضون ساعتين، تمكن مع قواته من تدمير 19 قطعة من معدات العدو، ما أجبرهم على التراجع.

كما تم منح ميدالية "النجمة الذهبية" لقائد الدبابة، الرقيب الأول، نيكولاي ماترينيتسكي، الذي صد هجوما لقوات العدو التي كانت متفوقة في العدد، وتمكن من تدمير دبابتين ومركبتين قتاليتين، وإجبار الباقين على التراجع والعودة إلى مواقعهم الأصلية.

المصدر: نوفوستي