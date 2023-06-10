"مستوطنة نهاية العالم".. نتنياهو يؤجل اجتماعا حول البناء في منطقة E1 تحت ضغط من واشنطن

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتأجيل الاجتماع المقرر عقده يوم الاثنين بشأن مشروع البناء بمنطقة E1، التي تربط القدس بمستوطنة "معاليه أدوميم"، تحت ضغط من واشنطن.

وأفاد مسؤول أمريكي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأنه تم إبلاغ قرار التأجيل إلى الولايات المتحدة بعد اتصال هاتفي بين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين.

وحسب الإعلام العبري، تحاول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ أسابيع حذف مشروع E1 من جدول الأعمال الإسرائيلي، حيث أنه بالرغم من عدم ذكر المشروع على وجه التحديد خلال المكالمة، أثار بلينكين "ضرورة احترام الالتزامات التي تم التعهد بها في الاجتماعات الإقليمية في العقبة، الأردن، وشرم الشيخ، ومصر، لتجنب تقويض احتمالات حل الدولتين".

وكان البناء المحتمل لحي جديد لمستوطنة "معاليه أدوميم" في المنطقة المسماة E1 موضوعا مثيرا للجدل لأنه سيقسم الضفة الغربية إلى قسمين ويمنع تطوير مدينة فلسطينية مرغوبة من شأنها أن تربط القدس الشرقية ببيت لحم ورام الله.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أنه تم تحديد موعد اجتماع يوم الاثنين بعد أن وافقت إسرائيل على تأجيل جلسة مارس بسبب نفس النوع من الضغوط الدولية، بما في ذلك من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، في حين أنه إذا تم عقد هذا الاجتماع وتم رفع الاعتراضات على تطوير موقع E1، فسيحتاج المشروع إلى مزيد من الموافقات قبل بدء العمل، وهي عملية قد تستغرق عدة سنوات أخرى.

ويشمل هذا المشروع، الذي اقترحته إسرائيل منذ ما يقرب من 30 عاما، والذي أطلق عليه منتقدوه اسم "مستوطنة نهاية العالم"، يشمل أكثر من 3400 وحدة سكنية مخطط لها شمال "معاليه أدوميم"، والخطط تمت الموافقة عليها مبدئيا في عام 1994، ثم جمدت تحت ضغط دولي، بينما أعاد نتنياهو إحياءها في عام 2012.

المصدر: "I24"