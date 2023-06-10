أكد مستشار البنتاغون السابق دوغلاس ماكغريغور، في مقابلة مع "راديو شيكاغو الصربي"، أن معدات دول "الناتو" لا تساعد القوات الأوكرانية على تحقيق نجاح كبير خلال الهجوم.

ووفقا له، فإن نوايا استنزاف روسيا لم تتوج بالنجاح بسبب إخفاقات القوات الأوكرانية، على الرغم من الإمداد النشط بالأسلحة الغربية.

وقال ماكغريغور: "الأوكرانيون يخسرون بشكل خطير، والآن يوجد بالفعل الكثير من الأشخاص المتوترين وراء الكواليس (في الغرب) الذين يعرفون أن الناتو قوة عسكرية قليلة الاستخدام".

ويوم السبت، أقر رئيس شركة الأسلحة الألمانيةRheinmetall Armin Papperger ، بتدمير المركبات المدرعة الألمانية في أوكرانيا، وكذلك حقيقة أن هذه الخسائر تم التكتم عليها في وسائل الإعلام الغربية.

المصدر: نوفوستي