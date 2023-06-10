قوات كييف تقصف مركزا لإقامة النازحين من مناطق منكوبة جراء كارثة محطة كاخوفسكايا (فيديوهات)

أفاد القائم بأعمال رئيس منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، بمقتل امرأة في قصف أوكراني على نقطة إقامة مؤقتة للنازحين من المناطق التي غمرتها المياه بعد كارثة محطة كاخوفسكايا.

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وكتب سالدو في صفحته على تلغرام "في الساعة 05:00 تقريبا من صباح اليوم السبت واصل مجرمو الحرب الأجانب قصف أماكن الإقامة المؤقتة للأشخاص".

مشيرا إلى أن الجيش الأوكراني استخدم صواريخ "ستورم شادو" البريطانية.

وأضاف "يستمر القصف العنيف من قبل نظام كييف الإجرامي على التجمع السكني جيليزني بورت منذ الليل. وتم تدمير فندق "بوزيتيف".

من جانبه أفاد ممثل لخدمات الطوارئ بمنطقة خيرسون أن صاروخين أسقطا أنظمة دفاع جوي لمجموعة "دنيبر" وسقط صاروخان في منطقة نقطة الإقامة المؤقتة للنازحين".

ونفذت القوات الأوكرانية في ليلة 6 يونيو الجاري ضربة خطيرة على محطة كاخوفسكايا الكهرومائية. وأسفرت هذه الضربة عن تدمير الصمامات في المحطة، مما أدى إلى حدوث تصريف غير منظم للمياه. وأدت الكارثة وفق معلومات تمهيدية إلى مصرع 6 أشخاص وإجلاء أكثر من 5 آلاف شخص من المناطق المنكوبة.

المصدر: تاس