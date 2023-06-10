آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /10.06.2023/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vh8z
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي آخر تطورات الأحداث والتداعيات الميدانية والسياسية.
عربات المشاة القتالية التي سلّمتها السويد لأوكرانيا ستحترق كما احترقت "ليوبارد – 2" و"بريدلي"
السفير الروسي بواشنطن: الولايات المتحدة لا تسعى للتسوية الدبلوماسية في أوكرانيا
الصليب الأحمر: مستعدون لنقل المساعدات إلى المنكوبين جراء كارثة محطة كاخوفسكايا