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السفير الروسي بواشنطن: الولايات المتحدة لا تسعى للتسوية الدبلوماسية في أوكرانيا

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السفير الروسي بواشنطن: الولايات المتحدة لا تسعى للتسوية الدبلوماسية في أوكرانيا
Sputnik ILYA PITALEV
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صرح السفير الروسي بواشنطن أناتولي أنطونوف بأن الولايات المتحدة لا تعتزم البحث عن سبل للتسوية الدبلوماسية في أوكرانيا.

وقال أنطونوف في بيان، نشرته السفارة الروسية، يوم الجمعة، إن "مواصلة الولايات المتحدة ضخ الشحنات الجديدة من الأسلحة المميتة لأتباعها. وتخصيص الأموال الكبيرة لتلك الأغراض يدل على أمر واحد، وهو أن واشنطن لا تعتزم البحث عن سبل للتسوية الدبلوماسية للنزاع".

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وأضاف أنطونوف أن "الصقور المحليين لا يقلقون من أن مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب لا تنفق على ما فيه خير للمواطنين الأمريكيين، بل يتم حرقها في فرن الحرب".

وتابع: "إضافة إلى ذلك، تختفي تلك الأموال في الثقب الأسود من الفساد والتهريب وآليات الاحتيال لكييف. ويصبح من الصعب أكثر فأكثر بالنسبة للولايات المتحدة الصمت عن تلك الظواهر السلبية".

المصدر: تاس

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