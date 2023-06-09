دعا نائب مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ألكسندر فولغاريف، مفوضية الأمم المتحدة وأمانة منظمة الأمن والتعاون إلى النظر بحيادية في النزاع بين موسكو وكييف.

وجاء في بيان فولغاريف على الموقع وزارة الخارجية الروسية، "يجب أن تبدأ المنظمات السياسية العالمية والأوروبية في التقييم الموضوعي للنزاع الحالي بين روسيا وأوكرانيا، والتوقف عن القيام بمحاولات تسييس ضد موسكو".

وأضاف: "للقيام بذلك، تحتاج المنظمات إلى تجاهل المعلومات الكاذبة والحقائق المشكوك فيها وإلقاء نظرة صادقة على الأحداث السياسية".

وفي وقت سابق، اتهمت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، المنظمة بتجاهل الإرهاب من جانب أوكرانيا، وهو ما ذكره رئيس مديرية المخابرات الرئيسية، كيريل بودانوف.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن مهندسي الجغرافيا السياسية الغربيين يفضلون عدم ملاحظة الجوهر النازي لنظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال لافروف ردا على سؤال من مجلة الشؤون الدولية: "يفضل مهندسو الجغرافيا السياسية الغربيون عدم ملاحظة الجوهر النازي لنظام زيلينسكي، الذي أطلق على سكان دونباس وصف "ليسوا بشرا" وإنما هم "مخلوقات"، وطالبهم وجميع الأوكرانيين الذين يغلب عليهم الحس الثقافي الروسي الرحيل إلى روسيا لتربية أبنائهم وأحفادهم.

المصدر: RT