قوات كييف تستهدف أحد محولات محطة زابوروجيه الكهروذرية بطائرات مسيّرة انتحارية

أخطرت روسيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستهداف أحد موزعات محطة زابوروجيه الكهروذرية، بضربة من طائرات مسيّرة انتحارية، ويعتزم خبراء الوكالة تقديم تقييم مستقل لهذه المعلومات.

وقال البيان في رسالة إلى [المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل] غروسي إن "ضربات طائرات مسيّرة انتحارية نُفذت يومي الخميس والجمعة، تجاه مجموعة محولات في محطة زابوروجيه الكهروذرية، والتي كانت تستخدم مسبقا لتوفير مصدر طاقة احتياطي في المحطة، حتى تضرر آخر خط نقل 330 كيلوفولت منذ أكثر من ثلاثة أشهر".

وقال غروسي إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع تقديم تقييم مستقل لهذه المعلومات، "الأمر الذي يتطلب الوصول إلى محول محطة زابوروجيه".

المصدر: تاس