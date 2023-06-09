استخباراتي أمريكي سابق يعلن دوافع زيلينسكي وراء تدمير "كاخوفسكايا الكهرومائية"

أكد ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق سكوت ريتر أن الأسباب وراء قرار تدمير الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لمحطة كاخوفسكايا الكهرومائية، هو لجذب انتباه الغرب.

وأشار ريتر في حديث على قناة يوتيوب "ستيفن غاردنر"، إلى أن العالم سئم وملّ من استمرار تمويل أوكرانيا.. مضيفا: "لذلك، لا يُمكن أن تعتمد كييف إلا على إحداث بعض الكوارث التي يُمكن أن تلفت الانتباه".

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ولفت ريتر إلى أن تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، مع محاولة السلطات الأوكرانية الحثيثة لإلقاء اللوم على روسيا في هذا الأمر، يتيح لكييف اللجوء إلى مثل هذا الإجراء.

كما بيّن أن موسكو حذرت مرارا من نيّة كييف القيام باستفزازات وشيكة، إلّا أن الغرب تجاهل تلك التحذيرات.

وخلص ريتر إلى أنّه حتى في أوكرانيا، يدركون أن الهجوم المضاد لقواتها المسلحة لن ينتهي بصورة جيّدة.

يُشار إلى أن قوات كييف قصفت محطة كاخوفسكايا وأدى ذلك إلى تدمير الجزء العلوي منها، بما في ذلك صمّامات التصريف، فجر الثلاثاء الماضي، وبدأت المياه تتدفق بشكل غير منظم متسببة في حدوث فيضانات كارثية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن نظام كييف استهدف محطة كاخوفسكايا بشكل متعمد للتغطية على عجزه عن شن هجومه المضاد، وعليه تحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك.

المصدر: Lenta.ru